Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...

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LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.
20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение. Например 3-х месячный курс немецких таблеток по разжижению крови стоит около 100 баксов. Аспирины можно в одно место засунуть. Вакцинация это наоборот, отбор прибыли у тех кто мог заработать на лекарствах.
_hunter написав:[ Т А в массовке в больничках вакцинированных как-то не сильно много Так что да: выкарабкался из больнички, месяца 2-3 на отдых -- и шуруй на укол -- пока снова в больничку не загремел
Да полно их там, так же как и вакцинированных. В Израиле примерно 50 на 50, там не коверкают статистику, так как в Украине. Вот только что смотрел передачу со Светланой Гук (пульмонолог Феофании) она рассказывает про случаи, ...
Откуда пульмонолог Феофании владеет статистикой Израиля???
>>> В Израиле примерно 50 на 50 Небольшой ликбез:
В Израиле среди тяжелых пациентов с ковидом больше половины — привиты. Вакцины не работают?! Без паники, работают — учимся правильно читать статистику ... Картина получается совсем другая — вакцинированные в три раза (16,4 случая тяжелых осложнений на 100 тысяч невакцинированных и всего 5,3 — на 100 тысяч вакцинированных) реже сталкиваются с осложнениями и попадают в больницу.
LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.
20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение. Например 3-х месячный курс немецких таблеток по разжижению крови стоит около 100 баксов. Аспирины можно в одно место засунуть. Вакцинация это наоборот, отбор прибыли у тех кто мог заработать на лекарствах.
Вы даже не понимаете о чем говорите. В мире появилось девять новых миллиардеров после начала вакцинации от COVID-19. https://www.kommersant.ru/doc/4825588 К слову, только в США фарм компании тратили около 5млрд долларов в год на популяризацию вакцинации. Это еще до Ковида.
LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.
20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение. Например 3-х месячный курс немецких таблеток по разжижению крови стоит около 100 баксов. Аспирины можно в одно место засунуть. Вакцинация это наоборот, отбор прибыли у тех кто мог заработать на лекарствах.
Вы даже не понимаете о чем говорите. В мире появилось девять новых миллиардеров после начала вакцинации от COVID-19. ...
Звучит, конечно стремно -- АЖ 9 НОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ появилось. Если не знать, что их всего 2153 (на 2019) было -- прирост АЖ 0.4%
_hunter написав:Звучит, конечно стремно -- АЖ 9 НОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ появилось. Если не знать, что их всего 2153 (на 2019) было -- прирост АЖ 0.4%
А при чем тут прирост? Человек написал, что продажа вакцин _ ЭТО НЕ БИЗНЕС. Я привел ему пример. И к чему ваше общее кол-во? Сколько сфер деятельности существует в мире в которых люди заработали миллирды? А тут только в фармакологии и непосредственно в сфере вакцин от КОВИда сразу 9 новых персон.
Но проблема в другом, не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.
Сертификаты и меньше ограничений нужно было делать тем, кто не уколизировался - они при болезни естественным путем самоизолируются на постельный режим, ограничивая распространение инфекции. При температуре 39, когда всё болит и нет сил даже поесть, особо по дискотекам и кафешкам не погуляешь...