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Федоров повідомив, коли в «Дії»
з'являться довідки про...

Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:04

  LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.

20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.
Например 3-х месячный курс немецких таблеток по разжижению крови стоит около 100 баксов. Аспирины можно в одно место засунуть.
Вакцинация это наоборот, отбор прибыли у тех кто мог заработать на лекарствах.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:27

  LOKY написав:
  _hunter написав:[
Т А в массовке в больничках вакцинированных как-то не сильно много :roll:
Так что да: выкарабкался из больнички, месяца 2-3 на отдых -- и шуруй на укол -- пока снова в больничку не загремел :lol:

Да полно их там, так же как и вакцинированных. В Израиле примерно 50 на 50, там не коверкают статистику, так как в Украине. Вот только что смотрел передачу со Светланой Гук (пульмонолог Феофании) она рассказывает про случаи, ...

Откуда пульмонолог Феофании владеет статистикой Израиля???

>>> В Израиле примерно 50 на 50
Небольшой ликбез:
В Израиле среди тяжелых пациентов с ковидом больше половины — привиты. Вакцины не работают?! Без паники, работают — учимся правильно читать статистику
...
Картина получается совсем другая — вакцинированные в три раза (16,4 случая тяжелых осложнений на 100 тысяч невакцинированных и всего 5,3 — на 100 тысяч вакцинированных) реже сталкиваются с осложнениями и попадают в больницу.

https://babel.ua/ru/texts/68963-v-izrai ... statistiku
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:44

  p_a_l написав:
  LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.

20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.
Например 3-х месячный курс немецких таблеток по разжижению крови стоит около 100 баксов. Аспирины можно в одно место засунуть.
Вакцинация это наоборот, отбор прибыли у тех кто мог заработать на лекарствах.

Вы даже не понимаете о чем говорите.
В мире появилось девять новых миллиардеров после начала вакцинации от COVID-19. https://www.kommersant.ru/doc/4825588
К слову, только в США фарм компании тратили около 5млрд долларов в год на популяризацию вакцинации. Это еще до Ковида.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:55

  LOKY написав:
  p_a_l написав:
  LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.

20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.
Например 3-х месячный курс немецких таблеток по разжижению крови стоит около 100 баксов. Аспирины можно в одно место засунуть.
Вакцинация это наоборот, отбор прибыли у тех кто мог заработать на лекарствах.

Вы даже не понимаете о чем говорите.
В мире появилось девять новых миллиардеров после начала вакцинации от COVID-19. ...

Звучит, конечно стремно -- АЖ 9 НОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ появилось. Если не знать, что их всего 2153 (на 2019) было -- прирост АЖ 0.4% :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:57

Re: Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про..

  p_a_l написав:20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.


42 млн * 20дол * 2раза = 1 млрд 680 млн долл

и кстати насчёт того что больницах не хватает кислорода:
3000дол * 20000 шт (аппаратов для кислорода) = 60 млн долл

т.е. посути министерство здравоохранение отказалось потратить на оборудование 60 млн. - чтобы спасать больных, но готова потратить 1 млрд 680 млн дол чтобы вколоть жи жу
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:04

  _hunter написав:Звучит, конечно стремно -- АЖ 9 НОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ появилось. Если не знать, что их всего 2153 (на 2019) было -- прирост АЖ 0.4% :lol:

А при чем тут прирост? Человек написал, что продажа вакцин _ ЭТО НЕ БИЗНЕС. Я привел ему пример. И к чему ваше общее кол-во? Сколько сфер деятельности существует в мире в которых люди заработали миллирды? А тут только в фармакологии и непосредственно в сфере вакцин от КОВИда сразу 9 новых персон.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:09

  uaprofi написав:
  p_a_l написав:20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.


42 млн * 20дол * 2раза = 1 млрд 680 млн долл

и кстати насчёт того что больницах не хватает кислорода:
3000дол * 20000 шт (аппаратов для кислорода) = 60 млн долл

т.е. посути министерство здравоохранение отказалось потратить на оборудование 60 млн. - чтобы спасать больных, но готова потратить 1 млрд 680 млн дол чтобы вколоть жи жу

Вы их, кстати, найти в таком количестве по такой цене попробуйте. Хотя бы 5 тыщ штук...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:09

  p_a_l написав:
  LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.

20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.
.

Глава ООН: чтобы покончить с пандемией, нужно еще 11 млрд доз вакцин. Всего 220 млрд. дол. - смешные деньги, правда?))
При этом по данным того же ООн больше случаев заражения среди вакцинированных)).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:11

  LOKY написав:
  p_a_l написав:
  LOKY написав:ведь он кольнулся и поддержал бизнес.

20 долл за вакцину это не бизнес, это мизер по сравнению с тем, сколько надо потратить бабла на лечение.
.

...
При этом по данным того же ООн больше случаев заражения среди вакцинированных)).

Это такие же данные, как и 50/50 из Израиля чуть раньше? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:17

  LOKY написав:Да полно их там, так же как и вакцинированных.


Не совсем, вот график, уколизированные все-же немного реже заражаются:
Зображення

Красная кривая - уколизированные 2-мя дозами.
Синяя кривая - не уколизированные.

Но проблема в другом, не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.

Сертификаты и меньше ограничений нужно было делать тем, кто не уколизировался - они при болезни естественным путем самоизолируются на постельный режим, ограничивая распространение инфекции. При температуре 39, когда всё болит и нет сил даже поесть, особо по дискотекам и кафешкам не погуляешь...
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