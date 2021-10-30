Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:20

Добробут не внесет данные поэтому те кто переболел и "отметился" в добробуте сосут лапу
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:27

  Цитрин написав:
  LOKY написав:Да полно их там, так же как и вакцинированных.


Не совсем. Не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.

Сертификаты и меньше ограничений нужно было делать тем, кто не уколизировался - они при болезни естественным путем самоизолируются, ограничивая распространение инфекции.

А чего вы решили, что не вакцинированный валяется с температурой 39, а у вакцинированного болезнь протекает легче? Вот как вы или кто-либо определите легче болезнь протекает или сложнее? Это просто нереально, вы не можете пройти этот путь в разных состояниях, чтобы проверить. Этот мир распространяют производители вакцин, поскольку вакцинированные люди болеют и сказать, что ты не заразишься будет явной ложью, которая легко проверяется.
Я например переболел без температуры и некоторые знакомые тоже.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:34

  LOKY написав:А чего вы решили, что не вакцинированный валяется с температурой 39, а у вакцинированного болезнь протекает легче? Вот как вы или кто-либо определите легче болезнь протекает или сложнее? Это просто нереально


Это верно, из переболевших некоторые болеют вообще без симптомов, но все-же большинство валяются две недели с температурой и без сил в постели.

Разумным было бы ввести обязательное ежедневное тестирование для определненного перечня профессий, которые по роду работы вынуждены контактировать с большим количеством людей.

Сертификаты и справки не предотвращают распространение инфекции, а именно в этом стоит задача.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:35

  Цитрин написав:
  LOKY написав:Да полно их там, так же как и вакцинированных.


Не совсем, вот график, уколизированные все-же немного реже заражаются:
Зображення

Красная кривая - уколизированные 2-мя дозами.
Синяя кривая - не уколизированные.

Но проблема в другом, не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.
...

Проблема, действительно, в другом: проблема -- в абсолютно ничем не подтвержденных фантазиях:
New evidence shows that even though fully vaccinated people remain at risk for SARS-CoV-2 infection, they are substantially less prone to carry SARS-CoV-2 compared with unvaccinated people. A point-prevalence survey of almost 100 000 people conducted in England in June-July 2021 during the height of that country’s spring Delta variant surge found that fully vaccinated people (n = 55 962) were two-thirds less likely to harbor SARS-CoV-2 compared with unvaccinated people (n = 15 135), with absolute rates of 0.40% vs 1.21%, respectively.5 Likewise, in a randomized trial of the mRNA-1273 vaccine (Moderna) vs placebo, vaccinated participants (n = 14 287) were two-thirds less likely to be asymptomatic carriers than unvaccinated participants (n = 14 164), with absolute rates of 1.5% vs 3.5%, respectively (estimated vaccine effectiveness against asymptomatic infection, 63.0% [95% CI, 56.6%-68.5%]).

https://jamanetwork.com/journals/jama/f ... le/2786040


Ну и не забываем, что далеко _не все_ невакцинированные заразившись получают температуру ровно в 39. Часть из них (и "а-нука-давай-ка -- докажи, что эта часть меньше вот этой -- спокойно гуляют и разносят инфекцию") получают 37 -- и так же спокойно гуляют и разносят инфекцию 14 дней. При этом у вакцинированных иммунитет корону "бьет" сильно раньше этих двух недель...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:42

  _hunter написав:
Это такие же данные, как и 50/50 из Израиля чуть раньше? :lol:

По данным минздрава страны, за последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных.
https://rg.ru/2021/09/10/v-izraile-rask ... kciny.html
98 на 94, практически 50 на 50.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:51

  _hunter написав:Проблема, действительно, в другом: проблема -- в абсолютно ничем не подтвержденных фантазиях


Вообщето график взят с www.gov.il, если у Вас претензии к фантазиям, обращайтесь к ним.

После уколизации эффективность не постоянна, вероятность заразиться меняется от времени прошедшего после укола. Опять-же данные с www.gov.il:

Зображення
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:52

  _hunter написав:Это такие же данные, как и 50/50 из Израиля чуть раньше? :lol:

После вашей фразы " А в массовке в больничках вакцинированных как-то не сильно много " я привел вам опровержение. В чем смысл вашего вранья? Любой ценой защищать вакцинацию невзирая на факты)))))).
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:54

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Проблема, действительно, в другом: проблема -- в абсолютно ничем не подтвержденных фантазиях


Вообщето график взят с http://www.gov.il, если у Вас претензии к фантазиям, обращайтесь к ним.

Внимательно пост читаем :lol:
Претензии у меня не к графику, а к сказкам от амвросия:
  Цитрин написав:Но проблема в другом, не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:57

  _hunter написав:estimated vaccine effectiveness against asymptomatic infection, 63.0% [95% CI, 56.6%-68.5%]


Вы забыли указать через какой период после уколизации получены такие данные. А это имеет существенное значение. :wink:

Если посмотрите на график выше, который я приводил, данные которые Вы цитируете примерно совпадают, 63% - это примерно 3-ий месяц от уколизации.

Однако не все имеющие сертификат уколизированы 3 месяца назад, не правда ли? :wink:

Если не ошибаюсь, у нас сертификаты будут действовать 12 месяцев, верно?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 09 лис, 2021 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:58

  LOKY написав:
  _hunter написав:Это такие же данные, как и 50/50 из Израиля чуть раньше? :lol:

После вашей фразы " А в массовке в больничках вакцинированных как-то не сильно много " я привел вам опровержение. В чем смысл вашего вранья? Любой ценой защищать вакцинацию невзирая на факты)))))).

Где???
Ну и я там опровержение на ваше опровержение приводил :lol:
_hunter
 
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