Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...

Додано: Вів 09 лис, 2021 16:27

Цитрин написав: LOKY написав: Да полно их там, так же как и вакцинированных. Да полно их там, так же как и вакцинированных.



Не совсем. Не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.



Сертификаты и меньше ограничений нужно было делать тем, кто не уколизировался - они при болезни естественным путем самоизолируются, ограничивая распространение инфекции. Не совсем. Не уколизированные валяются в постели с температурой 39 пока являются заразными (первые 14 дней). А уколизированные заразившись спокойно гуляют и разносят инфекцию, т.к. болезнь у них протекает легче.Сертификаты и меньше ограничений нужно было делать тем, кто не уколизировался - они при болезни естественным путем самоизолируются, ограничивая распространение инфекции.

А чего вы решили, что не вакцинированный валяется с температурой 39, а у вакцинированного болезнь протекает легче? Вот как вы или кто-либо определите легче болезнь протекает или сложнее? Это просто нереально, вы не можете пройти этот путь в разных состояниях, чтобы проверить. Этот мир распространяют производители вакцин, поскольку вакцинированные люди болеют и сказать, что ты не заразишься будет явной ложью, которая легко проверяется.Я например переболел без температуры и некоторые знакомые тоже.