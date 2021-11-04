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Навантаження на АЕС цього опалювального сезону буде...
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Додано: Пон 08 лис, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Навантаження на атомну генерацію цього опалювального сезону буде найбільше за останні п’ять років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Навантаження на АЕС цього опалювального сезону буде рекордним за останні п'ять років — Міненерго
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Додано: Пон 08 лис, 2021 13:26
главное чтобы не маневрировали мощностью на АЭС, а то как-то стремно когда реакторы будут то "открути" то "прикрути" пару раз в сутки.
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