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Навантаження на АЕС цього
опалювального сезону буде...

Навантаження на АЕС цього опалювального сезону буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:26

Навантаження на АЕС цього опалювального сезону буде...

Пропонуємо до обговорення:
Навантаження на атомну генерацію цього опалювального сезону буде найбільше за останні п’ять років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Дивися повний текст Навантаження на АЕС цього опалювального сезону буде рекордним за останні п'ять років — Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:26

главное чтобы не маневрировали мощностью на АЭС, а то как-то стремно когда реакторы будут то "открути" то "прикрути" пару раз в сутки.
RomanTik
 
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