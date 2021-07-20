Про це розповів юрист, СЕО та засновник проекту Monitor. Estate Володимир Копоть.
Дивися повний текст Як заробити на інвестуванні в новобудову, та які документи вимагати від забудовника.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 14:38
Як заробити на інвестуванні в новобудову, та які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як заробити на інвестуванні в новобудову, та які документи вимагати від забудовника.
Додано: Пон 08 лис, 2021 14:38
Легко заработать на новостройках, главное внимательно обьект побирать, в свое время я вложился в авантаж в буче -
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|