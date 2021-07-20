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Як заробити на інвестуванні
в новобудову, та які...

Як заробити на інвестуванні в новобудову, та які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 14:38

Як заробити на інвестуванні в новобудову, та які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів юрист, СЕО та засновник проекту Monitor. Estate Володимир Копоть.

Дивися повний текст Як заробити на інвестуванні в новобудову, та які документи вимагати від забудовника.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 14:38

Легко заработать на новостройках, главное внимательно обьект побирать, в свое время я вложился в авантаж в буче - https://nerukhomi.ua/n-zhk-avantazh-247-g-bucha/ (на киев денег не хватало) так вот, цена за год м.кв выросла на 100$, была 600, а теперь 700
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