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Які банки автоматично блокують
рахунки українців: список

Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02

Які банки автоматично блокують рахунки українців: список

Пропонуємо до обговорення:
Блокуються рахунки українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників.

Дивися повний текст Які банки автоматично блокують рахунки українців: список.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02

Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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