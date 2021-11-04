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Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Блокуються рахунки українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02
Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
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