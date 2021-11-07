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Які банки автоматично блокують
рахунки українців: список

Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02

Які банки автоматично блокують рахунки українців: список

Пропонуємо до обговорення:
Блокуються рахунки українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників.

Дивися повний текст Які банки автоматично блокують рахунки українців: список.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02

Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:20

  salvydas написав:Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.

Так остальные совсем скоро подтянутся :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:34

Re: Які банки автоматично блокують рахунки українців: список

А може не підтягнуться?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:41

  _hunter написав:
  salvydas написав:Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.

Так остальные совсем скоро подтянутся :lol:

то й гроші з них підуть
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:33

Давно треба було це робити, всюди в цивілізованому світі так
espanol
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3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:02

  espanol написав:Давно треба було це робити, всюди в цивілізованому світі так


А какое отношение мы к нему имеем?
Ratatui
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