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Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Блокуються рахунки українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників.
Дивися повний текст Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
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R2
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Додано: Пон 08 лис, 2021 16:02
Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
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salvydas
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Додано: Пон 08 лис, 2021 17:20
salvydas написав:
Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
Так остальные совсем скоро подтянутся
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_hunter
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Додано: Пон 08 лис, 2021 17:34
А може не підтягнуться?
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Додано: Пон 08 лис, 2021 17:41
_hunter написав: salvydas написав:
Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
Так остальные совсем скоро подтянутся
то й гроші з них підуть
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Прораб
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Додано: Пон 08 лис, 2021 20:33
Давно треба було це робити, всюди в цивілізованому світі так
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espanol
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Додано: Пон 08 лис, 2021 22:07
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Додано: Вів 09 лис, 2021 00:02
espanol написав:
Давно треба було це робити, всюди в цивілізованому світі так
А какое отношение мы к нему имеем?
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Ratatui
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:53
Ratatui написав: espanol написав:
Давно треба було це робити, всюди в цивілізованому світі так
А какое отношение мы к нему имеем?
это уже второй вопрос (с)
жду когда схемы братского народа у нас проявятся, но там, конечно фактор расстояний и вроде уже локализовали по регионам... но все равно будет веселье
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cohan
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:53
Прораб написав: _hunter написав: salvydas написав:
Спасибо, будем знать в каких не надо иметь счета.
Так остальные совсем скоро подтянутся
то й гроші з них підуть
куда?
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_hunter
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