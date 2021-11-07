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Пів року на «непростий вибір»
для олігархів: Малюська...

Пів року на «непростий вибір» для олігархів: Малюська...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:23

Пів року на «непростий вибір» для олігархів: Малюська...

Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку з набуттям чинності закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», олігархи упродовж 180 днів мають отримати офіційний статус або позбутися ознак, які визначають їх як олігарха.

Дивися повний текст Пів року на «непростий вибір» для олігархів: Малюська розповів, що передбачає новий закон.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:23

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