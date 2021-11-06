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Мільйони та сотні тисяч: скільки отримують керівники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до вимог чинного законодавства, від жовтня цього року всі державні компанії зобов’язані щомісяця на своїх сайтах розкривати зарплати та бонуси членів правління та наглядових рад. Це стосується близько півтори тисячі підприємств, серед яких “Нафтогаз”, “Укрзалізниця, “Укрпошта” тощо.
Дивися повний текст Мільйони та сотні тисяч: скільки отримують керівники великих держкомпаній
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Додано: Пон 08 лис, 2021 17:41
Вот откуда средняя зарплата в 14тыс.
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