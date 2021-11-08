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Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Коли виникає потреба пройти тестування на COVID-19, у більшості пацієнтів виникає питання: «Який аналіз краще здати?» Золотим стандартом у діагностиці вірусних захворювань, у тому числі коронавірусу, є дослідження шляхом полімеразної ланцюгової реакції − ПЛР.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:45
Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
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asdasd
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Додано: Вів 09 лис, 2021 13:08
asdasd написав:
Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
Это к кому вопрос?
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_hunter
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