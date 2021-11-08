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Де в Києві терміново й
недорого здати ПЛР-тест?

Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:45

Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?

Пропонуємо до обговорення:
Коли виникає потреба пройти тестування на COVID-19, у більшості пацієнтів виникає питання: «Який аналіз краще здати?» Золотим стандартом у діагностиці вірусних захворювань, у тому числі коронавірусу, є дослідження шляхом полімеразної ланцюгової реакції − ПЛР.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:45

Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:08

  asdasd написав:Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?

Это к кому вопрос? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:44

С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:52

  livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))

вакцинация -- бесплатна :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:19

Позор изданию, нужно проверять информацию или указывать, что это рекламная статья, вчера сдавали тест в другой лаборатории за 300 грн.
Armolan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:32

  Armolan написав:Позор изданию, нужно проверять информацию или указывать, что это рекламная статья, вчера сдавали тест в другой лаборатории за 300 грн.

Статья про срочный тест, вряд ли за 300 грн сделают срочно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:50

  _hunter написав:
  asdasd написав:Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?

Это к кому вопрос? :lol:

К авторам статьи, которые в заголовке пишут, что статья о том, где сдать недорого...
Удивительно, что мой комментарий администраторы не удаили. А то в почти половине случаев удаляют мои комменты... Видно, правда глаза колет.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:57

  asdasd написав:
  _hunter написав:
  asdasd написав:Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?

Это к кому вопрос? :lol:

К авторам статьи, которые в заголовке пишут, что статья о том, где сдать недорого...

Так те авторы эти коменты не читают :lol:
Там в конце сылочка:
За матеріалами Медилабс

если есть сильное желание получить ответ на вопрос -- его "втуда" задавать нужно :lol:
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