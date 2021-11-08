|
|
|
Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Коли виникає потреба пройти тестування на COVID-19, у більшості пацієнтів виникає питання: «Який аналіз краще здати?» Золотим стандартом у діагностиці вірусних захворювань, у тому числі коронавірусу, є дослідження шляхом полімеразної ланцюгової реакції − ПЛР.
Дивися повний текст Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96140
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:45
Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
-
asdasd
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:08
asdasd написав:
Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
Это к кому вопрос?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5407
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:44
С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
-
livs375
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 20.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:52
livs375 написав:
С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
вакцинация -- бесплатна
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5407
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:19
Позор изданию, нужно проверять информацию или указывать, что это рекламная статья, вчера сдавали тест в другой лаборатории за 300 грн.
-
Armolan
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:32
Armolan написав:
Позор изданию, нужно проверять информацию или указывать, что это рекламная статья, вчера сдавали тест в другой лаборатории за 300 грн.
Статья про срочный тест, вряд ли за 300 грн сделают срочно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30377
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1292 раз.
- Подякували: 7310 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:50
_hunter написав: asdasd написав:
Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
Это к кому вопрос?
К авторам статьи, которые в заголовке пишут, что статья о том, где сдать недорого...
Удивительно, что мой комментарий администраторы не удаили. А то в почти половине случаев удаляют мои комменты... Видно, правда глаза колет.
-
asdasd
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:57
asdasd написав: _hunter написав: asdasd написав:
Вы действительно считаете, что 850 грн - это недорого?
Это к кому вопрос?
К авторам статьи, которые в заголовке пишут, что статья о том, где сдать недорого...
Так те авторы эти коменты не читают
Там в конце сылочка:
За матеріалами Медилабс
если есть сильное желание получить ответ на вопрос -- его "втуда" задавать нужно
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5407
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|