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Де в Києві терміново й
недорого здати ПЛР-тест?

Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:02

  livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))

Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.
warlamp
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тут 360 грн, я делал за 300
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:49

  warlamp написав:
  livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))

Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.

В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно :lol: В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:12

  _hunter написав:
  warlamp написав:
  livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))

Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.

В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно :lol: В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.

В большинстве стран ЕС для резидентов тесты бесплатны или покрывает государственная медстраховка. С туристов дерут от 20 до 150 евро. И только в Украине с резидентов дерут как с интуристов.

Кстати по закону в ЕС школьники сдают тесты два раза в неделю:

https://mel.fm/ucheba/shkola/4625938-do ... nykh-stran
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:23

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав: Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.

В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно :lol: В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.

В большинстве стран ЕС для резидентов тесты бесплатны или покрывает государственная медстраховка. С туристов дерут ...

Про "большинство стран ЕС" я, увы, не знаю. Про Германию -- знаю -- с 11го октября -- стали платными.
Франция:
С 15 октября ковид-тесты во Франции стали платными для невакцинированных людей. Гражданам придется потратить от 22 до 45 евро за тест. Это изменение является сигналом о начале нового этапа в стратегии правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

https://rg.ru/2021/10/16/vo-francii-tes ... vityh.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:48

_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно:
-Дети от 12 до 17 лет
-Беременные женщины
-жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности;
-пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом;
-люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить;
-контактные лица заболевшего коронавирусом;
-дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад;
-иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.

А во-вторых, бесплатные тесты, вероятно, скоро вернут: https://sud.ua/ru/news/abroad/219332-v- ... um=desktop
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:57

  warlamp написав:_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно:
-Дети от 12 до 17 лет
-Беременные женщины
-жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности;
-пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом;
-люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить;
-контактные лица заболевшего коронавирусом;
-дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад;
-иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.

А во-вторых, бесплатные тесты, вероятно, скоро вернут: https://sud.ua/ru/news/abroad/219332-v- ... um=desktop

У вас там дети два раза два раза написались написались :)

Ну, т.е. если тот список "подсократить" -- для невакцинированных тест бесплатный только если есть _признанный_ "отвод" или если появилось подозрение на заражение. Ну ОК.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:13

  _hunter написав:
  warlamp написав:_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно:
-Дети от 12 до 17 лет
-Беременные женщины
-жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности;
-пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом;
-люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить;
-контактные лица заболевшего коронавирусом;
-дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад;
-иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.

А во-вторых, бесплатные тесты, вероятно, скоро вернут: https://sud.ua/ru/news/abroad/219332-v- ... um=desktop

У вас там дети два раза два раза написались написались :)

Ну, т.е. если тот список "подсократить" -- для невакцинированных тест бесплатный только если есть _признанный_ "отвод" или если появилось подозрение на заражение. Ну ОК.


Там разные возрастные категории детей, присмотритесь повнимательнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:22

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав:_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно:
-Дети от 12 до 17 лет
-Беременные женщины
-жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности;
-пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом;
-люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить;
-контактные лица заболевшего коронавирусом;
-дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад;
-иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.

А во-вторых, бесплатные тесты, вероятно, скоро вернут: https://sud.ua/ru/news/abroad/219332-v- ... um=desktop

У вас там дети два раза два раза написались написались :)

Ну, т.е. если тот список "подсократить" -- для невакцинированных тест бесплатный только если есть _признанный_ "отвод" или если появилось подозрение на заражение. Ну ОК.


Там разные возрастные категории детей, присмотритесь повнимательнее.

Категории разные, но монотонные :)
-Дети от 12 до 17 лет
-дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад;

-- вполне можно было написать "дети до 17 лет"... Но да, это не к вам вопрос.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:22

  _hunter написав:
  warlamp написав:
  livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))

Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.

В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно :lol: В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.

Знакомые вернулись 2 недели назад из Германии, тесты везде БЕСПЛАТНЫЕ.
LOKY
 
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