Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?

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livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.
livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.
В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.
livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.
В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.
В большинстве стран ЕС для резидентов тесты бесплатны или покрывает государственная медстраховка. С туристов дерут от 20 до 150 евро. И только в Украине с резидентов дерут как с интуристов.
Кстати по закону в ЕС школьники сдают тесты два раза в неделю:
warlamp написав: Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.
В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.
В большинстве стран ЕС для резидентов тесты бесплатны или покрывает государственная медстраховка. С туристов дерут ...
Про "большинство стран ЕС" я, увы, не знаю. Про Германию -- знаю -- с 11го октября -- стали платными. Франция:
С 15 октября ковид-тесты во Франции стали платными для невакцинированных людей. Гражданам придется потратить от 22 до 45 евро за тест. Это изменение является сигналом о начале нового этапа в стратегии правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.
_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно: -Дети от 12 до 17 лет -Беременные женщины -жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности; -пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом; -люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить; -контактные лица заболевшего коронавирусом; -дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад; -иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.
warlamp написав:_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно: -Дети от 12 до 17 лет -Беременные женщины -жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности; -пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом; -люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить; -контактные лица заболевшего коронавирусом; -дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад; -иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.
warlamp написав:_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно: -Дети от 12 до 17 лет -Беременные женщины -жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности; -пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом; -люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить; -контактные лица заболевшего коронавирусом; -дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад; -иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.
warlamp написав:_hunter Во-первых, в Германии платные не для всех. По-прежнему бесплатно: -Дети от 12 до 17 лет -Беременные женщины -жители страны имеющие методвод на прививку от коронавируса из-за медицинских -противопоказаний, например гиперчувствительности; -пациенты с симптомами, которые могут указывать на заболевание корнавирусом; -люди, которые отбывали карантин и должны предоставить отрицательный тест, чтобы его закончить; -контактные лица заболевшего коронавирусом; -дети младше двенадцати лет и дети, которым исполнилось двенадцать не более трех месяцев назад; -иностранные студенты, которые учатся в Германии и были вакцинированы препаратами не признанными в Германии до 31 декабря.
livs375 написав:С такими ценами на ПЦР ковид в нашей стране неистребим))
Знакомый, работающий в Люксембурге, говорит что у них тесты делают всем раз в две недели бесплатно. Школьникам - два раза в неделю, причём детей научили делать мазки самостоятельно. Таким образом власти держат всё под постоянным контролем.
В Ватикане такое шапито тоже без проблем сделать можно В Германии до появления вакцин тоже с бесплатными тестами игрались, а как вакцины появились -- сорян, теперь за хозрасчет.
Знакомые вернулись 2 недели назад из Германии, тесты везде БЕСПЛАТНЫЕ.