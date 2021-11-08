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Де в Києві терміново й
недорого здати ПЛР-тест?

Де в Києві терміново й недорого здати ПЛР-тест?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:56

Правила подготовки к анализу наталкивают на мысль, что прополаскивание носоглотки дезинфицирующим раствором (например фурацилином) или даже просто водой после пребывания в общественном месте, удаляет свежепойманные вирусы и сокращает вероятность заболеть.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:59

  Tat_888 написав:Правила подготовки к анализу наталкивают на мысль, что прополаскивание носоглотки дезинфицирующим раствором (например фурацилином) или даже просто водой после пребывания в общественном месте, удаляет свежепойманные вирусы и сокращает вероятность заболеть.

А правила дезинфекции поверхностей наталкивают на мысль, что принятие "во внутрь" достаточного количества медицинского спирта, удаляет вообще все вирусы и не то, что "сокращает вероятность заболеть", а еще и вылечить может :lol:
_hunter
 
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