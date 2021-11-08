Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...

Додано: Вів 09 лис, 2021 17:29

я не против вакцинации, ждал пока выздоровею после простуды и бодрым пойду ширнуться, но тут толпа оленей поперла пропуска на маршрутки и метро делать.... теперь жду когда очереди закончатся ))вопрос в другом, чисто в правовой плоскости - что мешает сделать все правильно? или план немного в другом, или мозгов нет от слова совсем... за это надо наказывать...сделаю себе сертификат, но показывать принципиально не буду, посмотрим как и что получится.... вот только шансы попасть на проверку минимальные, тем более, что сегодня уже предложили подвозить на машине, видимо не судьба побороться с несправедливостью