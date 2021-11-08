Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що в столиці за добу, 7 листопада, склали понад сотню протоколів за порушення карантину.
Дивися повний текст Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 12:46
Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів.
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:09
Додано: Вів 09 лис, 2021 14:55
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:52
А у нас по Конституции можно палками? Простиите, я не знал...
Во время оккупации вообще расстрелять на месте могли. Давайте теперь ориентироваться не на законы, а на "зарубежный опыт": где палками, где расстрелять...
Додано: Вів 09 лис, 2021 17:29
я не против вакцинации, ждал пока выздоровею после простуды и бодрым пойду ширнуться, но тут толпа оленей поперла пропуска на маршрутки и метро делать.... теперь жду когда очереди закончатся ))
вопрос в другом, чисто в правовой плоскости - что мешает сделать все правильно? или план немного в другом, или мозгов нет от слова совсем... за это надо наказывать...
сделаю себе сертификат, но показывать принципиально не буду, посмотрим как и что получится.... вот только шансы попасть на проверку минимальные, тем более, что сегодня уже предложили подвозить на машине, видимо не судьба побороться с несправедливостью
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:06
А разве вакцинированные не разносят вирус так же как и те кто не вакцинировался?Или одним можно разносить вирус а другим нельзя?В чём фишка такой выборки?
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:28
livs375
Видать фишка в том, что надо загнать народ на вакцинацию (под это и распил бюджета, и контроль населения и много ещё чего). Под предлогом здоровья народ не очень-то и спешил. Вот пошли другим путем, путем ограничений и наказаний, и надо признать - самый действенный способ, вон как народ повалил вакцинироваться.
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:41
Додано: Вів 09 лис, 2021 20:56
Re: Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню.
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