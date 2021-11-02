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Депутати пропонують нову програму карантинної підтримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній раді законопроект, яким пропонується виділити 3 млрд гривень допомоги для "червоних" зон адаптивного карантину.
Дивися повний текст Депутати пропонують нову програму карантинної підтримки на 3 млрд грн
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Додано: Вів 09 лис, 2021 16:54
Поддержка только для вакцинированных, правильно я понимаю логику? :-)
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