Чи може поліція може перевірити наявність...

Додано: Чет 11 лис, 2021 19:10

Из введённых постановлений вытекает ещё один юридический коллапс. Сотрудников и посетителей "обязали" иметь сертификаты или пцр-тесты. Обязательно ли эти документы должны принадлежать посетителю, или сертификат можно одолжить у соседа? Если обязательно иметь только документ со своим именем, имеет ли право продавец требовать у посетителей предъявить паспорт на входе в свой магазин, для сравнения ФИО в паспорте с результатами ПЦР-теста или данных бумажного сертификата? Имеет ли продавец право не пускать в магазин, если посетитель предоставил ПЦР-тест со своим именем, но не предоставил на проверку паспорт?



Давайте возложим на продавцов ещё функцию задержания посетителей с поддельными сертификатами до приезда полиции, а если нарушитель сбежит, то будем штрафовать продавца на те же 17 000 грн за то, что не справился с возложенными на него новыми обязанностями? Водителям общественного транспорта придумали же такой штраф, за то, что своими силами не выгоняют нарушителей карантина из своего автобуса