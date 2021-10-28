Чи може поліція може перевірити наявність...

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unicdima написав:Однозначно з нашими вільнолюдЯми треба палицями як у Індії і з мед.допомогою як у Сингапурі, бо воно видєлується поки півень не клюне, а потім вищить- мені государство должно.
Так - платнику податків, відповідно до законодавства.
Факт. А почему такой закон? Потому, что принимался ещё при совке, когда лечение гарантировалась не только добровольное, но и насильное. А теперь свобод в законах добавили, а про сопутствующую ответственность почему-то забыли. При этом, если медстраховая компания от непривитых потребует взнос побольше или откажется компенсировать лечение - это воспримут с пониманием, наверное.
Кузя написав:...Полицейский не вахтер, а силовик. Он будет выполнять то, что примет законодатель. Скажут штрафовать или сажать всех шатающихся по улицам без сертификата, будут штрафовать или сажать и сюсюкаться не будут...
Поправочка. Полицейский будет выполнять то, что ему прикажет его начальник, а не законодатель, даже если приказ начальства противоречит законам Украины и Конституции Украины. В этом и есть проблема. Можно же было поменять Конституцию, подправить законы Украины, чтоб деятельность полицейских и спрашивальщиков сертификатов в магазинах были в правовом поле. Но, решили устроить юридический беспредел, когда сотрудников на низах заставляют нарушать не один десяток прав и свобод граждан, и сотни законов Украины.
safonovstanislav написав:Можно же было поменять Конституцию, подправить законы Украины, чтоб деятельность полицейских и спрашивальщиков сертификатов в магазинах были в правовом поле. Но, решили устроить юридический беспредел, когда сотрудников на низах заставляют нарушать не один десяток прав и свобод граждан, и сотни законов Украины.
Не надо ничего в законах править. Уже 21 год есть замечательный закон о чрезвычайном положении. Там даже слово "пандемия" есть. Но скучно же действовать по законам. Пусть лучше, например, каждый директор выбирает между соблюдением подзаконного акта и не пускает сотрудников и посетителей без сертификата и соблюдением остальных законов.
в этой новости от МОЗ: "Наголошуємо, що норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення."
и тут же, абзацем ниже: "Водночас, чинні карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19. Тобто у вказаних закладах вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19."
может кто объяснить - так "ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення" или "вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19"?
как-то одновременно оба утверждения не могут быть, или нет?
alibob, как обычно, "текст по-дебильному написан". Имели в виду, что в АЗС и прочих банках сертификат не нужен и поэтому проверять его не имеют права. Во всех остальных общественных учреждениях (частный магазин тоже, почему нет?) сертификат требуется, поэтому его проверять уже можно. В общем, как хочу закон, так и ворочу.
Из введённых постановлений вытекает ещё один юридический коллапс. Сотрудников и посетителей "обязали" иметь сертификаты или пцр-тесты. Обязательно ли эти документы должны принадлежать посетителю, или сертификат можно одолжить у соседа? Если обязательно иметь только документ со своим именем, имеет ли право продавец требовать у посетителей предъявить паспорт на входе в свой магазин, для сравнения ФИО в паспорте с результатами ПЦР-теста или данных бумажного сертификата? Имеет ли продавец право не пускать в магазин, если посетитель предоставил ПЦР-тест со своим именем, но не предоставил на проверку паспорт?
Давайте возложим на продавцов ещё функцию задержания посетителей с поддельными сертификатами до приезда полиции, а если нарушитель сбежит, то будем штрафовать продавца на те же 17 000 грн за то, что не справился с возложенными на него новыми обязанностями? Водителям общественного транспорта придумали же такой штраф, за то, что своими силами не выгоняют нарушителей карантина из своего автобуса