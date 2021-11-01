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Чи звільняються від сплати ЄСВ
ФОПи за періоди, в яких...

Чи звільняються від сплати ЄСВ ФОПи за періоди, в яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:13

Чи звільняються від сплати ЄСВ ФОПи за періоди, в яких...

Пропонуємо до обговорення:
ФОПи сплачують ЄСВ незалежно від того, отримували вони дохід у цьому періоді чи ні.

Дивися повний текст Чи звільняються від сплати ЄСВ ФОПи за періоди, в яких не отримували дохід — роз'яснення податкової.
R2
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