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Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 00:14
Пропонуємо до обговорення:
Після започаткування ринку землі в Україні зареєстровано понад 40 тисяч правочинів.
Дивися повний текст Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні - Лещенко
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