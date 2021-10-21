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Як працюватиме COVID-амністія
для тих, хто купив...

Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:05

Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Дивися повний текст Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив сертифікат - пояснення МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:05

Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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