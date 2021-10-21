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Як працюватиме COVID-амністія
для тих, хто купив...

Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:05

Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Дивися повний текст Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив сертифікат - пояснення МОЗ.
R2
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Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:49

  0mage0 написав:Ну так а сам власник підробного сертифікату понесе відповідальність?

... а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав підроблений документ, щоб далі справу розглядали у суді», — пояснив процедуру Ляшко.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:46

расстрельные тройки должны уже действовать на месте обнаружения если у кого-то нет сертификата или он поддельный - только так можно побороть эпидемию смертельной пандемии
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:14

  _hunter написав:хто виписав підроблений документ
Наскільки я розумію, той, хто виписав підроблений документ це, власне, особа, що зробила підробку, а я писав про того, на чиє ім'я виписаний сертифікат, тобто "клієнт". Ну і, зрештою, якщо клієнта легко ідентифікувати, то як перевірити, хто підробив документ, адже лікар це не слідчий, не експерт.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:24

  0mage0 написав:
  _hunter написав:хто виписав підроблений документ
Наскільки я розумію, той, хто виписав підроблений документ це, власне, особа, що зробила підробку, а я писав про того, на чиє ім'я виписаний сертифікат, тобто "клієнт". Ну і, зрештою, якщо клієнта легко ідентифікувати, то як перевірити, хто підробив документ, адже лікар це не слідчий, не експерт.

Правильно.

Ну так и я про него писал.

Ему ничего проверять и не нужно -- просто передать имя "власне, особа, що зробила підробку" в полицию.
_hunter
 
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