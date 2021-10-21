Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
Дивися повний текст Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив сертифікат - пояснення МОЗ.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:05
Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив...
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Дивися повний текст Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив сертифікат - пояснення МОЗ.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:49
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:46
расстрельные тройки должны уже действовать на месте обнаружения если у кого-то нет сертификата или он поддельный - только так можно побороть эпидемию смертельной пандемии
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:14
Наскільки я розумію, той, хто виписав підроблений документ це, власне, особа, що зробила підробку, а я писав про того, на чиє ім'я виписаний сертифікат, тобто "клієнт". Ну і, зрештою, якщо клієнта легко ідентифікувати, то як перевірити, хто підробив документ, адже лікар це не слідчий, не експерт.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:24
Правильно.
Ну так и я про него писал.
Ему ничего проверять и не нужно -- просто передать имя "власне, особа, що зробила підробку" в полицию.
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:19
Что-то логики тут нет. Зачем человеку специально купившему сертификат, чтобы не проходить вакцинацию, идти потом и вакцинироваться вживую сдавая при этом место выдачи. Если бы хотел вакцинироваться, то уже сделал бы это давно.
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