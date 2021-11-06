Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...

Цікаво, що про електрику ні слова ж...
* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце.
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Невже її не потягнуть слідом за газом і ЦО кудись до 4₴/кВт*годину...?