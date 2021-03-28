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Великобританія визнає
вакцину CoronaVac

Великобританія визнає вакцину CoronaVac
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:10

Великобританія визнає вакцину CoronaVac

Пропонуємо до обговорення:
У країні вирішили визнати усі вакцини, схвалені для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Дивися повний текст Великобританія визнає вакцину CoronaVac.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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