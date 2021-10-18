До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч вантажних вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.
Дивися повний текст Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію залізничних шляхів і рухомого складу.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06
Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію...
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Дивися повний текст Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію залізничних шляхів і рухомого складу.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06
Лучше б новые пути для скоростных поездов сделали.
А за наш счёт ремонтировать укрзализницу, так себе идея.
Лучше в насобирали все эти деньги с тех кто её обворовывал всё это время.
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