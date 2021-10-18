RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський анонсував
наймасштабнішу модернізацію...

Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06

Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію...

Пропонуємо до обговорення:
До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч вантажних вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.

Дивися повний текст Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію залізничних шляхів і рухомого складу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06

Лучше б новые пути для скоростных поездов сделали.
А за наш счёт ремонтировать укрзализницу, так себе идея.
Лучше в насобирали все эти деньги с тех кто её обворовывал всё это время.
anton_gms
 
Повідомлень: 926
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:28

И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?
asdasd
 
Повідомлень: 244
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:38

  asdasd написав:И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?

Люди, которых не менее массово в поезда пускают? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5414
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на...
R2 » Суб 06 лис, 2021 14:09
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 12:29
p_a_l
Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами
R2 » Пон 18 жов, 2021 09:22
2 228
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 17:13
mvi
Зеленський ветував закон про віртуальні активи
R2 » Сер 06 жов, 2021 10:30
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 10:30
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.