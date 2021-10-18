Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію...
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06
Пропонуємо до обговорення:
До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч вантажних вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.
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Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію залізничних шляхів і рухомого складу
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06
Лучше б новые пути для скоростных поездов сделали.
А за наш счёт ремонтировать укрзализницу, так себе идея. Лучше в насобирали все эти деньги с тех кто её обворовывал всё это время.
anton_gms
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:28
И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?
asdasd
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:38
asdasd написав:
И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?
Люди, которых не менее массово в поезда пускают?
_hunter
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:00
anton_gms написав:
Лучше б новые пути для скоростных поездов сделали.
А за наш счёт ремонтировать укрзализницу, так себе идея.
Отличная идея. Сто миллиардов гривень распилят еще и на этом. Не зря найвэлычнишый на второй срок собрался.
anton_gms написав:
Лучше в насобирали все эти деньги с тех кто её обворовывал всё это время.
Ну он же не лох какой-то.
akido
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48
akido Йдеться про вантажні вагони, не перекручуйте. Вантажні коштують 50-60к$ за одиницю, тому 45к вантажних в цей бюджет влазить.
ivswise
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:19
ivswise написав: akido
Йдеться про вантажні вагони, не перекручуйте. Вантажні коштують 50-60к$ за одиницю, тому 45к вантажних в цей бюджет влазить.
Так, я помилився. Вибачте, допис видаляю.
akido
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Додано: Чет 11 лис, 2021 06:55
А пути ремонтировать не пробовали?.. скоро рассыпятся нахрен.
yohanseag
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Додано: Чет 11 лис, 2021 15:48
yohanseag написав:
А пути ремонтировать не пробовали?.. скоро рассыпятся нахрен.
Новый хозяин позаботиться, если ему это будет нужно.
https://economy.24tv.ua/ru/ukrzaliznycj ... y_n1721512
У этих задача другая, создать видимость ценной покупки и вывести деньги.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 11 лис, 2021 15:56
asdasd написав:
И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?
До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч
вантажних
вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.
Ти вантаж?
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