RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплата держслужбовців в Україні
кардинально зміниться:...

Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:16

Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зміниться механізм формування заробітних плат державних службовців.

Дивися повний текст Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться: на чиновників чекає реформа.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96157
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:17

Они и так получают сотни тысяч.
uvarov_colia67
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
R2 » Сер 10 лис, 2021 14:23
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 14:24
pussecat-irisha
В Україні почали забирати автомобілі за перевищення...
R2 » Вів 09 лис, 2021 10:24
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 11:04
alex_dvornichenko
Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази... 1, 2
R2 » Нед 07 лис, 2021 11:38
12 975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 16:13
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.