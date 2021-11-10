В Україні зміниться механізм формування заробітних плат державних службовців.
Дивися повний текст Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться: на чиновників чекає реформа.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:16
Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться: на чиновників чекає реформа.
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:18
все тот же старый добрый ручной режим (тибе-мине, я себя не обделил?(с))
Додано: Чет 11 лис, 2021 02:37
Нет порядка ,нет зарплаты,и за что им вообще платить этим ряженым ,заработал получи ,только не от штрафов и повышения налогов т,такое впечатление закон только для малоимущих.
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:01
Давно пора. Коли спеціалісти в Міністерствах отримують по 10-12 тисяч - рівень ЗП касира в Екомаркеті і АТБ, а це люди які роблять все, від законів і підзаконних актів до тез Міністру на інтерв’ю, то і рішення будуть того ж рівня.
Це при тому, що ця людина ще ж іншої роботи мати не може.
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