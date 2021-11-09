Рівень корупції в Україні знизився за останні п'ять років, заявляє голова Генерального директорату із сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катаріна Матернова.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
У ЄС побачили зниження корупції в Україні
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Дивися повний текст У ЄС побачили зниження корупції в Україні.
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
Полна, чушь.Такие заявления не имеют ни какого реального значения,просто пустой разговор.Коррупция расцвела и окрепла ещё больше,размеры взяток на много опережают инфляцию.
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