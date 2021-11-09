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У ЄС побачили зниження
корупції в Україні

У ЄС побачили зниження корупції в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12

У ЄС побачили зниження корупції в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Рівень корупції в Україні знизився за останні п'ять років, заявляє голова Генерального директорату із сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катаріна Матернова.

Дивися повний текст У ЄС побачили зниження корупції в Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12

Полна, чушь.Такие заявления не имеют ни какого реального значения,просто пустой разговор.Коррупция расцвела и окрепла ещё больше,размеры взяток на много опережают инфляцию.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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