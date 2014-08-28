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У справі «Роттердам+»
відкликали одну з апеляцій

У справі «Роттердам+» відкликали одну з апеляцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:51

У справі «Роттердам+» відкликали одну з апеляцій

Пропонуємо до обговорення:
Колишній народний депутат і ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак відкликав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття так званої справи "Роттердам+".

Дивися повний текст У справі «Роттердам+» відкликали одну з апеляцій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:52

Эх, эскадрон моих мыслей шальных, после прочтения всплыл отрывок из х/ф «Не может быть» :lol:

Михалыч
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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