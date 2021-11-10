Російський Сбербанк активно шукає варіант продажу української «дочки», але для цього забагато юридичних складнощів.
Дивися повний текст Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 21:31
Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні.
Додано: Сер 10 лис, 2021 21:32
"Но мы будем искать, конечно, варианты ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там"-а разве нельзя переименоваться в МР Банк и остаться работать дальше?
Русский стандарт назвался Форвардом и ничего,живёт себе.
Додано: Чет 11 лис, 2021 07:43
Що взагалі заважає націоналізувати цей банк, що належить московії як часткову (0.00001%) компенсацію захопленого Криму та ОРДЛО?
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