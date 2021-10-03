З 12 листопада патрульні поліцейські у всіх областях України почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції.
Дивися повний текст Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан автівок на дорогах.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 10:37
Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...
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Дивися повний текст Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан автівок на дорогах.
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