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Патрульні поліцейські
контролюватимуть технічний стан...

Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:37

Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...

Пропонуємо до обговорення:
З 12 листопада патрульні поліцейські у всіх областях України почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції.

Дивися повний текст Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан автівок на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:38

Очередной грабёж в буквальном смысле слова)) замеры на выхлоп не пройдут как минимум 70% автомобилей в стране учитывая возраст нашего автопарка, закона о том что нельзя эксплуатировать автомобили с Евро 1 или 2 не говоря уже о древнем автопроме когда и Евро ещё не было в помине Нет,чем будут руководствоваться при выписке штрафа? Или чисто для кормления МВД? Зелёный начал переходить все разумные границы...Это первая ласточка, если прокатит то следующие будут легковые..
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:39

  livs375 написав:замеры на выхлоп не пройдут как минимум 70% автомобилей в стране учитывая возраст нашего автопарка, закона о том что нельзя эксплуатировать автомобили с Евро 1 или 2 не говоря уже о древнем автопроме когда и Евро ещё не было в помине

Все эти Евро касаются продаж новых автомобилей (а точнее даже выпуска новых моделей заводами-производителями). От старых требуется только соответствовать нормам. Если не соответствует - эксплуатация запрещена. Будет как в Германии: коллекционные экземпляры на которых ездить нельзя, но владеть можно. В качестве экспоната.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:35

Очередная Дичь ЗЕлени, ОБИЦЯНКИ ЗЕ 2й раз не пройдут, хватит наелись!
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beliyzyb
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:18

Re: Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...

может хоть вздрючат чадящих на ведрах, экология улучшится
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:21

https://ord-ua.com/2021/11/11/pri-monas ... aishnikov/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:36

  livs375 написав:Очередной грабёж в буквальном смысле слова)) замеры на выхлоп не пройдут как минимум 70% автомобилей в стране учитывая возраст нашего автопарка, закона о том что нельзя эксплуатировать автомобили с Евро 1 или 2 не говоря уже о древнем автопроме когда и Евро ещё не было в помине Нет,чем будут руководствоваться при выписке штрафа? Или чисто для кормления МВД? Зелёный начал переходить все разумные границы...Это первая ласточка, если прокатит то следующие будут легковые..


Воздух будет чище, а дети станут здоровее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:37

  beliyzyb написав:Очередная Дичь ЗЕлени, ОБИЦЯНКИ ЗЕ 2й раз не пройдут, хватит наелись!
Полицейское государство Нарастает


Кому не нравится чемодан-вокзал-Гондурас. Ну или куда подальше.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:45

Неужели вонючие ведра начнут убирать с дорог? Когда едешь за таким чадящим ведром или стоишь на светофоре, то готов прибить такого водятла. А колхозный ксенон - это вообще нечто. Слепят даже космонавтов.
Зная нашего брата ,вся эта идея может скатиться к банальным взяткам.
Вот и всё.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:04

Читаю все эти радостные комментарии и удивляюсь.
Народ, вы правда думаете, что будут штрафовать те чадящие ведра?
А смысл? С их владельца, кроме этого ведра, взять обычно нечего.
К тому же, автобусы и большие грузовики и так "проходят" обязательное ТО каждый год, а то и дважды в год.
Но ведь полицейским семьи кормить надо и наверх заносить по плану за такую денежную должность.
А у кого есть что взять? Правильно, у владельцев нестарых машин - 2-3 года отроду.
Так что окажется, что у вашей 2х-летней машины фары не туда светят. А с такой "неисправностью" эксплуатация запрещена, если не можете устранить на месте. Поэтому пожалте на эвакуатор и на штрафплощадку.
Не хотите на ШП? Отлично, давайте порешаем. Сколько дадите?
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