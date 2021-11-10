RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні збільшать розмір
субсидій на обігрів житла,...

В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58

В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачам, які мешкають у кількох прифронтових населених пунктах, збільшать розмір субсидії.

Дивися повний текст В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96165
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58

1. Это первое и публичное заявление, что регламентованная ранее "Субсидия" в Зоне АТО отсутствовала по определению.
2. Согласно "Довідка Finance.ua:" - судова гілка мала це нижче пояса(на что существует офіційна Ухвала суду ).
3. По сравнению с прошедшим отопительным сезоном платёжка со счётом за электроэнергию в этом отпительном сезоне возросла ровно... в 3 раза (это без Права на субсидию)
4. Это по сути только ляпанье языками, но ФАКТ - остаётся ФАКТОМ. Гопота потрошит выживших по полной.
- А альтернативы электроэнергии нет по определению.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 20.09.12
Подякував: 724 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться:...
R2 » Сер 10 лис, 2021 16:16
5 281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 12:10
Kudrjavuy
Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні
R2 » Сер 10 лис, 2021 21:31
4 235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 08:52
farm
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
R2 » Сер 10 лис, 2021 14:23
2 226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 20:20
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.