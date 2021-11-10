Споживачам, які мешкають у кількох прифронтових населених пунктах, збільшать розмір субсидії.
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58
В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім.
Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58
1. Это первое и публичное заявление, что регламентованная ранее "Субсидия" в Зоне АТО отсутствовала по определению.
2. Согласно "Довідка Finance.ua:" - судова гілка мала це нижче пояса(на что существует офіційна Ухвала суду ).
3. По сравнению с прошедшим отопительным сезоном платёжка со счётом за электроэнергию в этом отпительном сезоне возросла ровно... в 3 раза (это без Права на субсидию)
4. Это по сути только ляпанье языками, но ФАКТ - остаётся ФАКТОМ. Гопота потрошит выживших по полной.
- А альтернативы электроэнергии нет по определению.
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