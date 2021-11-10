Споживачам, які мешкають у кількох прифронтових населених пунктах, збільшать розмір субсидії.
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58
В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:50
1. Фактически это первое публичное Заявление, что в зоне АТО отсутствует по определению заявленная "субсидия для нуждающихся".
2."Довідка Finance.ua:"
Существует Ухвала суда поддержанная кассационный инстанцией, что выжившим и проживающим в этих Н/П "от винта".(Дэ факто - сегрегация, они не имеют Прав граждан Украины)
3. По сути это всё шлёпанье губами, а реальный счёт выставленный в ноябре за электроэнергию ровно в 3 раза больше, чем за прошлый отопительный сезон(в апреле)
4.............................................................
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|