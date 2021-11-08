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Обслуговування держборгу:
скільки Україна має виплатити...

Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06

Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця 2021 року має заплатити майже 86 млрд грн за своїм державним та гарантованим державою боргом.

Дивися повний текст Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити в найближчі 25 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:15

Наодалживали, разворовали, вывезли туда где одалживали. Да еще и местных деньжат с собой прихватили.
Да. Демократия она такая.
Для того чтобы прибавилось тама, надо убавить тута.
Грабеж стран продолжается также как и в прошлые века.
p_a_l
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