|
|
Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця 2021 року має заплатити майже 86 млрд грн за своїм державним та гарантованим державою боргом.
Дивися повний текст Обслуговування держборгу: скільки Україна має виплатити в найближчі 25 років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96170
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:50
Набрали боргів на 25 років вперед!
Іпотека мля...
-
5kopiyok
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 05.11.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему