Ще у жовтні Apple випустила серветку для екранів своїх фірмових пристроїв. Через цінник у $19 вона стала предметом мемів і жартів.
Дивися повний текст Samsung пожартувала над Apple, запропонувавши клієнтам безкоштовні серветки для екранів.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:26
Samsung пожартувала над Apple, запропонувавши клієнтам...
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Дивися повний текст Samsung пожартувала над Apple, запропонувавши клієнтам безкоштовні серветки для екранів.
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:27
Самсунг пусть научатся холодильники делать, чтобы через три года эксплуатации не нужно было выбрасывать. Стенки меньше миллиметра, полкой протерлись полностью. Начались надуваться наружные стенки, это пропуск фриона. Все. 20000 грн на выброс.
Себе нос подотрите. Шутники сра..е
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