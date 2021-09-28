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Samsung пожартувала над Apple,
запропонувавши клієнтам...

Samsung пожартувала над Apple, запропонувавши клієнтам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:26

Samsung пожартувала над Apple, запропонувавши клієнтам...

Пропонуємо до обговорення:
Ще у жовтні Apple випустила серветку для екранів своїх фірмових пристроїв. Через цінник у $19 вона стала предметом мемів і жартів.

Дивися повний текст Samsung пожартувала над Apple, запропонувавши клієнтам безкоштовні серветки для екранів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:27

Самсунг пусть научатся холодильники делать, чтобы через три года эксплуатации не нужно было выбрасывать. Стенки меньше миллиметра, полкой протерлись полностью. Начались надуваться наружные стенки, это пропуск фриона. Все. 20000 грн на выброс.
Себе нос подотрите. Шутники сра..е
p_a_l
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