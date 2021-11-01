RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в Україні
в жовтні (дослідження)

Середня зарплата в Україні в жовтні (дослідження)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:32

Середня зарплата в Україні в жовтні (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Середня компенсація жовтня по Україні склала 17,7 тис. грн.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в жовтні (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96173
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:32

надо было бы указать \ расшифровать категории
например Державна служба , некомерційні організації
домашній персонал - няня ?
консультування ? кого про що чим ?
Мистецтво це хто ?
yama
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8053 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сбербанк не бачить можливостей залишитися в Україні
R2 » Сер 10 лис, 2021 21:31
4 333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 20:15
alt402
В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...
R2 » Чет 11 лис, 2021 11:58
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 17:03
Kudrjavuy
В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів...
R2 » Пон 01 лис, 2021 10:36
3 371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 14:48
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.