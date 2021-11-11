Середня компенсація жовтня по Україні склала 17,7 тис. грн.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в жовтні (дослідження).
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Додано: Чет 11 лис, 2021 22:32
Середня зарплата в Україні в жовтні (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні в жовтні (дослідження).
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:32
надо было бы указать \ расшифровать категории
например Державна служба , некомерційні організації
домашній персонал - няня ?
консультування ? кого про що чим ?
Мистецтво це хто ?
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