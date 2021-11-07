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37% українців вважають, що їхня область економічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 23:37
Пропонуємо до обговорення:
37% опитаних українців вважають, що їхня область зараз економічно занепадає, 33% - що вона економічно розвивається, 26% вважають, що нічого не відбувається.
Дивися повний текст 37% українців вважають, що їхня область економічно занепадає – опитування
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Додано: Чет 11 лис, 2021 23:37
Конечно, если устраивать "карантины" с незаконными ограничениями прав граждан, граждане перестанут посещать ТРЦ, будут меньше ездить на транспоре. В результате сокращение спроса и упадок экономики
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asdasd
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