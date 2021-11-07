RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
37% українців вважають, що
їхня область економічно...

37% українців вважають, що їхня область економічно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:37

37% українців вважають, що їхня область економічно...

Пропонуємо до обговорення:
37% опитаних українців вважають, що їхня область зараз економічно занепадає, 33% - що вона економічно розвивається, 26% вважають, що нічого не відбувається.

Дивися повний текст 37% українців вважають, що їхня область економічно занепадає – опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96174
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:37

Конечно, если устраивать "карантины" с незаконными ограничениями прав граждан, граждане перестанут посещать ТРЦ, будут меньше ездить на транспоре. В результате сокращение спроса и упадок экономики
asdasd
 
Повідомлень: 247
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
R2 » Пон 08 лис, 2021 16:02
3 607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 08:53
cohan
54,6% українців не хочуть вакцинуватися 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 07 лис, 2021 18:55
52 5820
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 07:46
safonovstanislav
Попит на електромобілі серед українців за рік зріс на 42%
R2 » Пон 08 лис, 2021 22:53
3 201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 07:05
tarasikoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.