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Додано: П'ят 12 лис, 2021 03:26 маджонггеми Маджонг — це стратегічна гра для кількох гравців, яка складається з плиток, подібна до шахів, але з особливістю: плитки випадковим чином розташовуються на столі, і гравець повинен переміщати свої плитки, щоб створити відповідні пари. Мета гри проста: отримати останню плитку, що залишилася, зіставляючи однаковий колір у протилежних рядках і стовпцях, а решту плиток можна використовувати для подальших стратегій. Маджонг має довгу історію, яка сягає давніх часів, але базова гра була модернізована, щоб зробити її дуже легкою. Маджонг є улюбленою грою як дітей, так і літніх людей, тому що вона проста в освоєнні та забезпечує багато розваг.



У маджонг грають чотири гравці, по двоє з кожної сторони прямокутного столу, використовуючи плитки маджонг, встановлені в одній колірній групі (червоний, білий, чорний), але розташовані в протилежних парах. Мета гри полягає в тому, щоб усунути всі плитки, підібравши однаковий колір у сусідніх стовпцях і рядках, незалежно від групи кольорів. Також можна зіграти протилежну гру проти комп’ютера, маджонггені, яка використовує різноманітні лабіринти та інші перешкоди, щоб кинути виклик гравцям. Сьогодні маджонггеми, або набори маджонг, виготовляються з багатьох різних матеріалів, включаючи пластик, метал, дерево, слонову кістку, скло, кришталь і навіть бамбук.



Маджонггеми бувають різних розмірів і призначені для багатьох рівнів і стилів гри. Більшість сетів маджонг мають варіанти гри, такі як нічия і плитка, пас і повтор, усі подвійні та потрійні сети, чотири ігри, п’ять ігор, сім і вісім ігор. Найпоширенішим варіантом гри є гра для одного гравця, в якій гравець використовує одну, скинуту плитку і продовжує видаляти плитки в будь-якому порядку, дотримуючись правил гри. У маджонг також грають між комп’ютерними ботами у віртуальному середовищі, яке називається Mahjong Leisure, де гравець керує невеликим аватаром, який переміщається по робочому столу, знімаючи плитки по дорозі. Сьогодні в Інтернеті є ряд веб-сайтів, де можна безкоштовно грати в маджонг. CalanthaAgatha Повідомлень: 1 З нами з: 12.11.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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