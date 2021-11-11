Маджонг — це стратегічна гра для кількох гравців, яка складається з плиток, подібна до шахів, але з особливістю: плитки випадковим чином розташовуються на столі, і гравець повинен переміщати свої плитки, щоб створити відповідні пари. Мета гри проста: отримати останню плитку, що залишилася, зіставляючи однаковий колір у протилежних рядках і стовпцях, а решту плиток можна використовувати для подальших стратегій. Маджонг має довгу історію, яка сягає давніх часів, але базова гра була модернізована, щоб зробити її дуже легкою. Маджонг є улюбленою грою як дітей, так і літніх людей, тому що вона проста в освоєнні та забезпечує багато розваг.
У маджонг грають чотири гравці, по двоє з кожної сторони прямокутного столу, використовуючи плитки маджонг, встановлені в одній колірній групі (червоний, білий, чорний), але розташовані в протилежних парах. Мета гри полягає в тому, щоб усунути всі плитки, підібравши однаковий колір у сусідніх стовпцях і рядках, незалежно від групи кольорів. Також можна зіграти протилежну гру проти комп’ютера, маджонггені, яка використовує різноманітні лабіринти та інші перешкоди, щоб кинути виклик гравцям. Сьогодні маджонггеми, або набори маджонг, виготовляються з багатьох різних матеріалів, включаючи пластик, метал, дерево, слонову кістку, скло, кришталь і навіть бамбук.
Маджонггеми бувають різних розмірів і призначені для багатьох рівнів і стилів гри. Більшість сетів маджонг мають варіанти гри, такі як нічия і плитка, пас і повтор, усі подвійні та потрійні сети, чотири ігри, п’ять ігор, сім і вісім ігор. Найпоширенішим варіантом гри є гра для одного гравця, в якій гравець використовує одну, скинуту плитку і продовжує видаляти плитки в будь-якому порядку, дотримуючись правил гри. У маджонг також грають між комп’ютерними ботами у віртуальному середовищі, яке називається Mahjong Leisure, де гравець керує невеликим аватаром, який переміщається по робочому столу, знімаючи плитки по дорозі. Сьогодні в Інтернеті є ряд веб-сайтів, де можна безкоштовно грати в маджонг.