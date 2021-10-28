У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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LOKY написав:.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..
если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом. Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами". Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам
Каким большинством?))) Парой человек у власти? Пусть отменят репрессии и ты на пунктах вакцинации никого не увидишь.