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У Нацполіції розповіли про
систему перевірки куплених...

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:22

  sequence написав:
  LOKY написав:.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..

если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом.
Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами".
Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам

Каким большинством?))) Парой человек у власти? Пусть отменят репрессии и ты на пунктах вакцинации никого не увидишь.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10

  LOKY написав:
  sequence написав:
  LOKY написав:.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..

если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом.
Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами".
Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам

Каким большинством?))) Парой человек у власти? Пусть отменят репрессии и ты на пунктах вакцинации никого не увидишь.

Увы, но нельзя так с наридом -- если б штрафов за непрестегнутый ремень не было -- поубивались бы :lol:
_hunter
 
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  #<123
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