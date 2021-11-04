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У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
bazanoff написав:_hunter
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Напрягает то, что продавец в магазине
(или любой другой мелкий персонал, служащий, клерк) требует раскрыть личную информацию и врачебную тайну гражданина Украины для реализации его конституционных прав и свобод. Это явно противозаконно.
заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08
sequence написав:
а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.
никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:01
bazanoff написав: sequence написав:
а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.
никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:46
_hunter написав: bazanoff написав: sequence написав:
а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки.
никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот
ответ в стиле "когда слоны во дворике цвели...". При чем тут кинозал без денег? Тем более, что я многократно заходил в кинозал без олаты...
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:41
bazanoff написав: _hunter написав: bazanoff написав:
никто не обязан их иметь. У меня также нет, например, татуировок, прививки от эболы, гражданства Израиля, странички в твиттере и много чего еще, что мне не сдалось...
Но я гражданин Украины, честный налогоплательщик и патриот. Согласно Конституции Украины я имею такие же права, как и привитые от ковида, кори и ветрянки, а также люди с удаленным апендиксом, желчным камнем и вставленными винирами или пирсингом.
В зал кинотеатра без денег пройти попробуй, честный налогоплательщик и патриот
ответ в стиле "когда слоны во дворике цвели...". При чем тут кинозал без денег? Тем более, что я многократно заходил в кинозал без олаты...
Да все при том же: стоят странные люди на входе, какие-то билетики у всех спрашивают, нарушают Конституцию/право свободного перемещения
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:48
Наразі за підробку документа прощеплення із внесенням даних до реєстру лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт; за використання підробленого сертифіката — два роки за ґратами.
писаки ничего не напутали?
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