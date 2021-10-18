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У Rozetka розповіли про
плани розвитку в Узбекистані

У Rozetka розповіли про плани розвитку в Узбекистані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:03

У Rozetka розповіли про плани розвитку в Узбекистані

Пропонуємо до обговорення:
Великий український онлайн-магазин Rozetka планує відкрити в Ташкенті (столиця Узбекистану) ще чотири точки видачі на додачу до тих двох, які вже працюють.

Дивися повний текст У Rozetka розповіли про плани розвитку в Узбекистані.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:04

Может сначала отладить сервис в Украине? У меня уже неделю заказ висит со статусом "обрабатывается", а поддержка кормит завтраками.
RomanTik
 
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