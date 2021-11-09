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У Києві посилять контроль
за дотриманням карантину

У Києві посилять контроль за дотриманням карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:05

  vitaliian написав:
  andrey_spec написав:
  Omega написав:Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!

Ну да, конечно. Это как не брать деньги за парковку, а строить халявные паркинги.
Так и сейчас: народ вместо вакцинации надеется на халявную медицину. Если бы после ковида выписывали с больницы со счетом за лечение, то такого количества антиваксов не было бы.

На халявную медицину рассчитывают разве что совсем наивные. Даже онкология которая считается что лечится бесплатно вытягивает несколько куе в зависимости от сложности в государственных клиниках. Походу халявными осталось пару дешевых анализов, рентген и померять давление. На узи уже очередь пару недель, понятно кому срочно сделает платно, а две недели подождать может либо хроник либо здоровый.

А кто вам сказал что медицина это дешево ? Вы ставите порядок затрат у нас и в Германии или Израиле. Чтоб закрыть вопрос должна быть страховка с лимитом 1 млн Евро, вместо текущих типичных медицинских страховок на несчастные 200-300 тысяч грн. Те кто без страховки, с ваших налогов идет процентов 5 (а то и меньше) на медицину. Посчитайте на какую сумму Вы можете рассчитывать.
ssnet
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:14

  ssnet написав:
  _hunter написав:
  Omega написав:Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!

Да, в принципе, больниц понастроить -- не большая проблема. Где врачей для этих больниц брать? -- их, по слухам, 6 лет учить нужно :lol:

А тут момент ..., можно для антивакценов набрать всяких потомственных гадалок вместо МРТ, знахарей и насадить подорожника :mrgreen: .


вкцина ж бесплатна, лечит от всего, зачем те знахари
cohan
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Обалдеть как властям понравилось нарушать конституцию...
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:05

Вообще ничего не проверяют..ниодного штрафа...в метро...чесно говоря фикция...как и все в этой «стране»
vitaly888usa
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  #<12
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